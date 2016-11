Königsfeld Brüdergemeine braucht genug "Eigenzeit"?

Kurz zuvor fiel eine mächtige Linde sprichwörtlich in den Brunnen. Sie war im Stock faul. Möglicherweise wollte man mit den Fördermitteln gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, mit Platzneugestaltung und Fällung fast aller Bäume, die Verantwortung der Verkehrssicherungspflicht loswerden. Nicht ungeschickt.

Kritiker sagten das Ergebnis trotz Bürgerwerkstatt von Anfang an voraus. Schade, gab es mit ihr doch ein wenig Hoff-nung auf Mitgestaltung und den Erhalt wertvoller Bäume. Das obligatorische Baumgutachten lag erst in der dritten Werkstatt vor. Große Beachtung fand es nicht. Immerhin führte es aber zur Forderung, die verkehrssicheren und erhal-tenswerten Bäume zu schützen. In der vierten Werkstatt, als Variante III zur Wahl gestellt, erhielt diese die Mehrzahl der Stimmen. Pfarrer Huss machte sich Variante III ganz richtig zu Eigen. Wollte er doch die Spaltung seiner Gemeine verhindern. Leider vergebens. Aufgebrachte Gemeinderäte forderten ihr Stimmrecht ein, das ihnen der Pfarrer durch "Erpressung" entzogen hätte. Das Ergebnis kennen wir. Erstmalig vorgestellte Pflegekosten, davon 30 Prozent, zwangen ihn in die Knie.

Zurück zu Lenné. Für 2700 Euro pro Jahr soll die gesamte Platzpflege der Variante I erfolgen. Sachgerecht ist dies kaum möglich!