Königsfeld Brand: Lokal wird zum Raub der Flammen

Kurz nachdem der Pächter, der selbst in dem Mehrfamilienhaus wohnt, gegen 0.40 Uhr durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden war, alarmierte er zunächst die Feuerwehr und sorgte dann dafür, dass alle Bewohner das Haus verließen. Was danach geschah, war offenbar eine Verkettung unglücklicher Umstände. Denn zunächst wurde seitens der Leitstelle die Feuerwehr in Mönchweiler zu dem Brand alarmiert - als Adresse wurde hierbei die Königsfelder Straße angegeben. Ein Irrtum, wie sich wenig später herausstellte, denn die Einsatzstelle befand sich in Königsfeld in der Mönchweiler Straße. Wie es hierzu kam, war zunächst unklar.

Die Kameraden aus Mönchweiler waren daher aber auch die ersten an der Einsatzstelle. Nach einer Erkundung und mit der Erkenntnis, dass alle neun Bewohner bereits unverletzt aus dem Gebäude draußen waren, drang man in das Objekt ein. Über den Lieferanteneingang gingen die Trupps unter Atemschutz zunächst vor, um den Brand zu löschen. Wo er ausgebrochen war, konnte anfangs nicht gesagt werden – vermutet wurde ersten Angaben zufolge jedoch in der Küche. Während mit dem Löschangriff im Inneren des völlig verrauchten Lokals begonnen wurde, rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Königsfeld vom Eingang her vor. Hierbei musste man sich mit Gewalt einen Zugang schaffen.

Von beiden Seiten her kämpften sich die Trupps der beiden Feuerwehren nun durch den Qualm sowie die Bar und löschten den Brand. Mit einer Wärmebildkamera wurde – parallel zur Belüftung der Räumlichkeiten – nach weiteren Glutnestern gesucht. Zu befürchten war zwischenzeitlich, dass sich der Brand auch durch die Zwischendecke durchgefressen hatte und sich das Feuer in die darüber liegenden Wohnungen ausbreitete. Gleichzeitig wurden die weiteren Stockwerke kontrolliert. Hierbei haben die Bewohner, so lautete die erste Information, offenbar Glück, denn die Wohnungen waren von dem Brand wohl nicht betroffen. Nichtsdestotrotz kamen sie zunächst im nahe gelegenen DRK-Haus unter, während die Feuerwehr weitere Glutnester im Lokal ablöschte.