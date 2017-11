Königsfeld Blick in die digitale Zukunft

Königsfeld. Die Digitalisierung schreitet im Privaten und in der Arbeitswelt immer weiter voran – und macht auch vor der Schule nicht Halt. Um sich über die Möglichkeiten und Vorzüge zu informieren, die der Einsatz von Tablets im Unterricht bietet, haben die Zinzendorfschulen zu ihrem Pädagogischen Tag vor den Herbstferien Jan Weiss eingeladen, der am Eduard-Spranger-Gymnasium in Filderstadt schon viele Erfahrungen mit dem Einsatz von Tablets im Unterricht gesammelt hat.