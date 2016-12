Königsfeld Bis zu 15 Bauplätze entstehen am Winterberg

Zuhörer Gerhard Götz mahnte den desolaten Zustand des Weges an, der von seinem Hof Richtung Forsthaus führt. Laut dem ehemaligen Ortsbaumeister Gerd Rau müsse der dringend gemacht werden.

Größter Posten im Haushalt ist mit 270 000 Euro Breitband, der Anschluss des Gewerbegebiets Hermelesäcker und der Schule. Anlieger entlang der Strecke können ebenfalls anschließen.

62 000 Euro sind als Planungskosten zur Erweiterung des Baugebiets Winterberg eingeplant. Burgberg müsse junge Familien bekommen, so Ortsvorsteher Frank Schwarzwälder. An Landeigentümer appellierte er, an der Entwicklung des Orts mitzuwirken und Flächen abzugeben damit eine wirtschaftlich sinnvolle Baufläche zur Verfügung stehe.