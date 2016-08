Königsfeld Besinnliches im Haus des Gastes

Doch was tun, wenn einen die Diagnose Demenz gerade in den sogenannten "besten Jahren" heimsucht? Was genau ist Demenz? Trifft es nur alte Menschen?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Stück "Dementieren zwecklos". Uwe Spille und Britta Martin als Moderatoren stehen dabei im Gespräch mit dem Publikum und bieten in Zwischenszenen als Ehepaar Heinz und Irene, das gemeinsam fast 40 Jahre verbracht hat, nicht immer bequeme Antworten auf verschiedenste Fragen.

"Dementieren zwecklos – Über das Vergessen, die Liebe und was bleibt", ein moderiertes Schauspiel mit Uwe Spille und Britta Martin, in Kooperation mit dem Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises, am Donnerstag, 8. September, im Haus des Gastes in Königsfeld. Beginn 19.30 Uhr.