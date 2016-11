Königsfeld Berufswahl nur für Eltern

Königsfeld. Die Berufsfindungsmesse Campus Comenius der Zinzendorfschulen informiert am Samstag, 12. November, Jugendliche über die verschiedenen Möglichkeiten, die sich ihnen nach der Schule bieten. Weil auch die Eltern bei der Berufswahl eine wichtige Rolle spielen, bieten Industrie- und Handelskammer (IHK), Handwerkskammer, Agentur für Arbeit, das Bildungsbüro und die Ausbildungsbotschaftern bereits im Vorfeld eine spezielle Informationsveranstaltung für Eltern an. Der Termin ist vier Tage vor der Messe am Dienstag, 8. November, um 19 Uhr im Haus Katharina von Gersdorf.