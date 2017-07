Königsfeld-Buchenberg (kh). Große Freude im Hause der Familie Bittlingmayer. Konrad Flöß vom Konradihof überbrachte einen Scheck über 600 Euro als Spende für die Sanierung der Hausmühle. Die Mühle muss erhalten werden. Dies liegt nicht nur Konrad Flöß am Herzen. So war der Entschluss gleich gefasst, den Erlös der Bewirtung am Höfe- und Mühlenwandertag zu spenden. Siegfried Kieninger vom Geschichtsverein war angetan. So werden zeitnah Zuschussanträge beim Naturpark Schwarzwald und beim Landesdenkmalamt gestellt.