Königsfeld Barockgarten auf Biodiversitäts-Basis

Auf ökologische Bedingungen unserer Zeit werde besser Rücksichtsicht genommen. Es sei ein besseres Kleinklima (kühler in Zeiten der Klimaveränderung). Die Biodiversität werde erhalten und gefördert. Große Bäume bieten Lebensraum für viel mehr Tier- und Pflanzenarten. Blühende und fruchtende Stauden und Sträucher bieten Nahrung für Bienen, Schmetterlinge, Vögel und andere. Diese locken diese an, auch zur Freude der Parkbesucher, so Becker.

Es sei viel weniger Einsatz von chemischen Spritzmitteln im Spiel. Die ökologische Kostenbilanz werde günstiger. Eine monatelange Großbaustelle (unter anderem durch Baumfällungen und Ausbaggern des Wurzelwerkes) werde vermieden und der Park sei viel schneller fertig, weil die Bäume nicht erst wachsen müssten. "Wie wäre es, wenn Königsfeld eine Stadt der Biodiversität würde?", fragt sie schließlich. Das würde gut zum Heilklimatischen Kurort passen, schreibt Ina Becker.