Königsfeld Barocke Träume in der Nikolauskirche

Mit der Veranstaltung wurde durch Leberecht Thiele eine Konzertserie angestoßen. Ferner machten die Namen der Komponisten sowie die Instrumente barocke Träume wahr. Einen besonderen Faktor bot die restaurierte Orgel des Jahres 1719 von Johann Christoph Albrecht. Sie muss per Pedal mit Luft versorgt werden und der Blasebalg verursachte knarrende Geräusche. Damit wurde ein Gefühl entwickelt, wie vor Jahrhunderten Klangwelten entstanden – urig, archaisch, fernab von CD-geglätteten Interpretationen.

Keine Schwierigkeiten hatte die versierte Organistin Susanne Heinrich mit den technischen Gegebenheiten, ebenso wenig mit dem kleinmensurierten Spinett der Firma Ammer in Wiederitzsch/Leipzig. Mit der Telemann-Triosonate in C-Dur erstrahlte das muntere Grave und ein italienisch beeinflusstes, leichtfüßiges Vivace. Umstimmen hieß es danach für den Geiger Hans-Joachim Berg bei Tartinis Sonate in g-Moll, die den Opern-Titel "Didone abbandonata" trägt; lamentierend das Affettuoso, spritzig das Presto mit ausgewogener Phrasierung und geschmeidig-flüssig mit glanzvollem Ton das Finale.

Betörende Ausstrahlung, innere Spannung, Besonderheit der Orgel