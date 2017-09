Königsfeld Bald für den Ernstfall gerüstet

Grund für die Maßnahme war, dass das Landratsamt für einen Metallbaubetrieb im Gewerbegebiet Lehen erstmals die Sicherstellung einer Löschwassermenge von 96 Kubikmetern für die Dauer von zwei Stunden gefordert hatte. Diese Menge ist aus dem Trinkwassernetz in Weiler nicht zur Verfügung zu stellen, selbst unter Berücksichtigung der Löschwasserreserve des Hieslebrunnens mit seinen 56 Kubikmetern. Deshalb wurde der Bau eines Behälters mit einem Volumen von 100 Kubikmetern nötig. Für die Umsetzung der Maßnahme standen im Haushalt 75 000 Euro bereit.

Entstehen soll der Behälter auf der gemeindeeigenen Grünfläche östlich der Gemeindehalle. Aus dieser zentralen Lage heraus kann eine Löschwasserversorgung für na­hezu die gesamte innerörtliche Fläche, einschließlich des Gewerbegebiets Lehen, sichergestellt werden.

Baustelleneinrichtung sowie Erd- und Straßenbau gingen für knapp 26 700 Euro an die Firma Schwarzwälder aus Königsfeld, der Bau des Löschwasserspeichers für knapp 39 000 Euro an die Aquavilla St. Georgen. Die ist ebenfalls für den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung und Wartung des Behälters verantwortlich.