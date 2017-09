Königsfeld Bach setzt Kräfte frei

Königsfeld. Albert Schweitzer und die Musik: ein großes und schönes Thema. Anlässlich der Feierlichkeiten zur Verleihung des internationalen Albert-Schweitzer-Preises findet am Sonntag, 1. Oktober, um 20 Uhr ein Orgelkonzert im Kirchensaal in Königsfeld statt. Auf dem Konzertprogramm "In memoriam Albert Schweitzer" stehen Orgelwerke von Johann Sebastian Bach und Improvisationen über die Lieblingslieder von Albert Schweitzer. Organist ist der Stuttgarter Künstler Peter Schleicher.