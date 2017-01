Königsfeld Auszeichnung motiviert weiter

Dirk Pade, leitender Oberarzt der MediClin Baar-Klinik, Fachklinik für Psychosomatik und Verhaltensmedizin, sieht es mit Stolz, dass die Baar-Klinik inzwischen zu den besten Psychosomatischen Rehabilitationskliniken in Deutschland gehört. "Alle Mitarbeiter haben ihren Beitrag dazu geleistet und wir werden alles daran setzen, auch in den kommenden Jahren weiterhin zu den besten Reha- Kliniken in Deutschland zu gehören."

"Wir freuen uns natürlich sehr in der Focus-Liste der Top-Rehakliniken in Deutschland zu stehen", so der kaufmännische Leiter Ralf Ruchlak. "Das motiviert uns weiter, das Beste für die Versorgung unserer Patienten zu geben."