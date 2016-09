Die Buchenberger Straße ist fertig gestellt. Der Ausschuss für Umwelt, Technik, Wirtschaft und Verkehr trifft sich am Mittwoch, 21. September, um 17 Uhr zu Besichtigungen am Rathausplatz. Erstes Ziel der Rundfahrt ist das Großprojekt. Weiter geht es in die Hermann-Voland-/Veilstraße, die Rotwald-/Theodor-Heuss-Straße, zum Schlesierweg, in die Danziger/Mönchweiler Straße und die Talaue in Burgberg. Um 18.30 Uhr beginnt dann die öffentliche Sitzung im Rathaus. nach den Fragen und Anregungen von Einwohnern sind Baugenehmigungen, der Anschluss des FC-Vereinsheims Weiler an die öffentliche Abwasserbeseitigung sowie die Fortschreibung des generellen Entwässerungsplans in Erdmansweiler sowie Bekanntgaben zu behandeln. Foto: Vaas