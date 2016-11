Königsfeld Ausdauer, Treffsicherheit und Wissen gefragt

Erstmals boten die Fußballer des Sportvereins ein Herbstfest im Haus der Bürger an. Mitglieder der örtlichen Vereine und Einwohner vermittelten den Eindruck, dass hier ein großes Familienfest der Buchenberger stattfindet. Am Nachmittag gab es Kaffee sowie Kuchen aus Buchenberger Backstuben. Viel Aufmerksamkeit fand der Vortrag von Dirk Obergfell über seine Eindrücke während eines siebenmonatigen Aufenthalts in Neuseeland. Seinen Lebensunterhalt verdiente er sich überwiegend als Landschaftsgärtner und auf dem Bau.

Am Abend traten neun Mannschaften zur bayerischen Olympiade an. Beim Bierkrug-Stemmen zeigte sich vor allem die einzige Frau, Maritta Hils, als sehr konditionsstark. In ihrer Gruppe stemmte sie ihren Krug knappe sieben Minuten und ging als Siegerin hervor. Dies trug auch dazu bei, dass ihre Gruppe "Pilzi" dieses Spiel gewann. Beim Nageln hatte der Veranstalter eine Schwierigkeit eingebaut. Die Nägel mussten mit der spitzen Seite des Zimmermann Hammers eingeschlagen werden. Am Ende setzte sich Routine gegen Jugend durch. Dieses Spiel gewannen die "älteren" Herren der Freizeitsportgruppe. Beim Dosen-Werfen waren die Fußballer des FC Neuhausen die Treffsichersten. Für den Kooperationspartner des SV Buchenberg auf dem Spielfeld war es eine Selbstverständlichkeit, bei der Olympiade teilzunehmen. Ein Quiz mit bayerischen Themen forderte Allgemeinwissen. Nach sechs Fragen siegte in dieser Rubrik die Freizeitsportgruppe. In der Gesamtwertung gewann das Team "Bauwagen I" vor "Pilzi" und der Freizeitsportgruppe.

Nach der Olympiade, die von Sven Wilde und Pascal Weisser geleitet wurden, saßen alle noch gemütlich zusammen. Für die musikalische Unterhaltung sorgte DJ Alfred Hilser. Bayerische Spezialitäten gab es aus der Küche, die vom Personal bestens betreut wurde.