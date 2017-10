Königsfeld Aus "Offlinern" werden "Onliner"

Die 2010 in Königsfeld ins Leben gerufene Initiative will den Senioren in der Gesamtgemeinde zu mehr Medienkompetenz verhelfen, indem sie ihre Kenntnisse im Bereich neuer Medien an die älteren Mitbürger weitergeben möchte. In den vergangenen sieben Jahren haben die Bürger der Gesamtgemeinde in mehreren Unterrichtsgruppen mit unterschiedlichen Lerninhalten Grundkenntnisse im Umgang mit Windows-PC und Smartphone mit dem Android-Betriebssystem erworben.

In diesem Jahr bietet "Internet goes Ländle" mit Unterstützung der Gemeinde Königsfeld bereits zum achten Mal Kurse für PC (Windows) und Smartphone (Android) an. Diese Kurse richten sich insbesondere an Einsteiger ohne oder mit geringen Vorkenntnissen sowie an Interessenten, die ihre Grundkenntnisse festigen möchten.

Es sind drei Kurse geplant, die jeweils einmal wöchentlich an einem Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag, etwa 15 Schulungstage je Kurs, für eine Stunde stattfinden werden. Während der Schulferien treffen sich die Kursteilnehmer nicht. Schwerpunkte der Kurse werden die Vermittlung von Grundkenntnissen für Computer auf dem Betriebssystem Windows, die Vermittlung von Grundkenntnissen für Smartphones auf dem Betriebssystem Android sowie ein Workshop zum Vertiefen des Erlernten als auch die individuelle Behandlung von aufgetretenen Fragen und Problemen sein.