Königsfeld. Zu einem Diebstahl aus der Kasse eines Bekleidungsgeschäfts ist es am Donnerstag, zwischen 15 und 16 Uhr, in der Luisenstraße gekommen. Ein unbekannter, etwa 50-jähriger Mann hatte sich bei der Verkäuferin des Bekleidungsgeschäfts mehrfach wirr nach einer jungen Frau erkundigt. Die Angestellte befand sich jedoch allein im Geschäft und verneinte die Anwesenheit einer jungen Dame. Später bemerkte die Verkäuferin, dass das gesamte Scheingeld aus der Kasse fehlte. Der Unbekannte war etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, trug eine Jeanshose, einen grauen Pullover und hatte kurze, graue, glatte Haare. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und erbittet Hinweise zu dem Mann an das Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724/94 95 00).