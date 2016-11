Königsfeld Auf Schweitzers Spur

Königsfeld. Der Historische Verein hatte sich den malerischen Ort im Elsass für seinen Jahresausflug ausgesucht. Besondere Bedeutung hat er auch deshalb, weil der Nobelpreisträger Albert Schweitzer am 14. Januar 1875 in dem Ort geboren ist. Der in Lambarene wirkende Arzt ist am 4. September 1965 gestorben. Zur Erinnerung an ihn ist am 25. Juni 1967 das Museum eröffnet worden.

Direkt hinter dem Geburtshaus befindet sich eine protestantische Kirche, und nicht weit entfernt vom Museum ist im Garten eine Büste Schweitzers zu besichtigen. Links vom Eingang ins Museum ist das Harmonium platziert, auf dem Schweitzer spielte. Viele Fotos aus dem Leben ermöglichen es, sich über das ereignisreiche Leben des Urwalddoktors zu informieren. Auf Fotos ist die Klinik zu sehen, auch der Bau damals wird dargestellt.

Ein riesiger Einbaum, mit dem Schweitzer Patienten besuchte, und viele aus Holz geschnitzte Figuren können bestaunt werden. Schweitzer hat 1952 den Friedensnobelpreis erhalten, entgegennehmen konnte er die Auszeichnung in Oslo allerdings erst im Jahr 1954. Die Urkunde ist zu sehen, auch das Telegramm, das über sein Ableben informierte. Er ist in Lambarene beerdigt, ein schlichtes Steinkreuz erinnert an ihn.