Königsfeld Auf Albert Schweitzers Spuren imn Elsass

Königsfeld. Auf Albert Schweitzers Spuren ist der Historische Verein Königsfeld gewandelt und hat das Museum in Kaysersberg besucht. Es bringt das Leben des Urwalddoktors näher. Der Historische Verein hatte sich den malerischen Ort im Elsass für seinen Jahresausflug ausgesucht. Besondere Bedeutung hat er auch deshalb, weil der Nobelpreisträger Albert Schweitzer am 14. Januar 1875 in dem Ort geboren ist. Der in Lambarene wirkende Arzt ist am 4. September 1965 gestorben. Zur Erinnerung an ihn ist am 25. Juni 1967 das Museum eröffnet worden.