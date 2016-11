Königsfeld Auf 20 Seiten viel Musikprogramm

Die über 20-seitige Broschüre gibt Informationen über Termine, Programm und Mitwirkende. Bürgermeister Fritz Link bestätigte in seinem Grußwort das Angebot auf anerkannt hohem Niveau, lobte den Stellenwert der Kunst und dankte den ehrenamtlich Tätigen. Reinhard Becker wandte sich an "liebe Musikfreunde" und unterstrich, dass auch 2017 die "Zeit- und Grenzenlosigkeit großer Kunst" mitzuerleben sei.

Vielschichtig ist das Programm, das am 4. Februar mit den "Ludwig Chamber Players" beginnt, einem siebenköpfigem Steicher- und Bläserensemble. Am 1. April wird das Trio Wohlgemut (Oboe, Klavier, Violine) mit Werken von Corelli bis Poulenc zu hören sein und am 6. Mai treten Kammerchor und Barockorchester der Trossinger Musikhochschule mit einem Händel-Programm auf. Mit dem Pianisten Faszliddin Husanov wird am 24. Juni russische Klaviermusik von Scriabin und Rachmaninov geboten und nach der Sommerpause wird am 23. September Musik für Viola und Klavier mit Julia Adler und Axel Gremmelspacher gespielt. Das Cicerone-Ensemble wird am 11. November mit Musik rund um Bach für Traversflöte, Barockcello und Cembalo das Jahresprogramm abrunden. Die Konzerte finden jeweils samstags um 16 Uhr im Kirchensaal der Herrnhuter Brüdergemeine statt.