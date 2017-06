Königsfeld Auch das Publikum singt begeistert mit

Die Musikanten waren nicht zum ersten Mal in Königsfeld zu Gast und hatten ihre Fans mitgebracht. Bei der Nationalhymne der Südtiroler "Dem Land Tirol" waren Gesänge ebenso zu hören wie zu den "Rauschenden Birken". Die Musiker waren fröhlich gelaunt und hatten ihren Spaß am Musizieren, was sich auf die Besucher übertrug. Trompeter Philipp Eschbach hat nicht nur "Unterm Sonnenschirm" komponiert, auch die "Leinenweber-Polka" stammt von ihm.

Lange Zugabe-Rufe

Wer sich fragte, woher der Name der Blasmusiker stammt, bekam vom Ansager gleich die Antwort. Schwarz erklärte: "Als Tenorhornist Achim Eisenmann und ich vor neun Jahren die Kapelle gründeten, suchten wir nach einem Namen. Den haben wir von einer Gaststätte in Schwenningen, wo wir ein kostenloses Probelokal haben." Schwarz brachte mit seinen Witzen die Besucher immer wieder zum Lachen. Posaunist Otmar Beha spielte im Saal zwischen den Anwesenden und bei "Hoch Badnerland" sangen viele die Badische Nationalhymne mit. Natürlich durfte bei einem Blasmusikkonzert die "Vogelwiese" nicht fehlen, auf die der Franz morgens nüchtern zu einem Fest gehe und am Abend vom Trinken unterm Tisch liege.