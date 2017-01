Königsfeld Anlage trägt zur Beruhigung bei

Link betonte, dass das Geld nicht an die Gemeinde geht sondern an den Landkreis. Die Anlage habe 80 000 Euro gekostet, beantwortete Link eine Bernd Möllers Frage. Das heißt, sie hat in drei Monaten die Hälfe der Anschaffungskosten wieder eingespielt.

Erfreulich sei laut den Anliegern eine deutliche Reduzierung der Geschwindigkeit, ebenso wie des Lärms. Insgesamt habe die Anlage wesentlich zur Beruhigung des Verkehrs im Zentrum beigetragen.