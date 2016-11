Königsfeld Alte Gegensätze brechen wieder auf

Nun zur Erpressung: Die Brüdergemeine hat kaum Geld. Die Gemeinde fordert sie auf, sich an den Folgekosten der neuen Platzgestaltung zu beteiligen, setzen diese für Variante drei mit 130 000 Euro an und verlangen eine schriftliche Kostenübernahme-Erklärung. Dann werden die Brüder und Schwestern schon "weich" werden. Genauso ist es gekommen.

Leider hat sich bewahrheitet, was ich schon im Mai öffentlich gemutmaßt habe, dass wir Bürger nur "ein bisschen mitspielen" durften. In drei Versammlungen haben wir zehn Stunden lang diskutiert und schließlich mit viel Engagement einen Kompromiss erarbeitet, zu dem ich in der letzten Bürgerwerkstatt sagte, dass auch wir Baumfreunde damit leben könnten. Alle, welche die Bäume erhalten wollten, sahen ein, dass man sich auf halbem Wege begegnen müsse und dass es ohne Kompromiss keinen Frieden geben könne.

Mit der erzwungenen Variante eins hat man nun den ganzen Ort in Aufruhr gebracht. Alte, schon überwunden geglaubte Gegensätze brechen wieder auf: Politische Gemeinde gegen Kirchengemeinde, die alteingesessene Landbevölkerung gegen die "andersartigen" Königsfelder, Bürger, die eine radikale Veränderung nicht scheuen, gegen solche, die für einen behutsamen Wandel sind, der das Gewordene achtet.

Es geht so weit, dass man sich anfeindet, nicht mehr grüßt. Was sollen wir unseren Jugendlichen und den Kindern erklären, wenn sie fragen, ob auf diese Weise Demokratie in einer Gemeinde funktioniert? Nach der löblichen Einrichtung der Bürgerwerkstatt (was für ein schöner Name!) hat nämlich ein Projekt der Zinzendorfschulen mit der Bezeichnung "Demokratie in einer Gemeinde" stattgefunden. Auch ich als Unterschriftensammler wurde dazu von Schülern befragt. Ich habe ihnen erklärt, dass ich leidenschaftlich Stellung für die Bäume nehme in der Hoffnung, möglichst viele zu erhalten. Am Ende werde man sich aber wohl auf einen Kompromiss einigen müssen.

Sieht Demokratie in Königsfeld so aus, dass statt dessen "Reset" gilt, also zurück auf Anfang, und das Ganze mit Betrug und Erpressung durchgedrückt wird?

Dieser Irrweg muss sofort verlassen werden. Mit Variante drei können alle leben! Wir wollen nicht weiter negative Schlagzeilen produzieren. Königsfeld habe ich 43 Jahre lang als einen Hort des Friedens, der Harmonie und Geborgenheit erlebt. Das wollen wir uns von der jetzigen politischen Vertretung nicht nehmen lassen.

Noch stehen die Bäume. Für ein Einlenken ist es nicht zu spät, zumal das Denkmalsamt der Variante drei zugestimmt hat. Albert Schweitzer, den man so gern zitiert, hat gesagt: "Auch die Bäume sind unsere Brüder".

Albrecht Moritz |

Königsfeld