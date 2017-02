Königsfeld Aktivität des Fördervereins Proludium macht sich bezahlt

Kassierer Siegfried King berichtete über den erfreulichen Kassenstand, den die Konzerte und auch Spenden ermöglichten. Kassenprüfer Karl-Heinz Bergen und Birgit Maier bescheinigten King korrektes Arbeiten.

Bürgermeister Fritz Link lobte die Kreativität des Teams. Ihm gefällt, dass durch die Jazzkonzerte auch Jüngere angelockt werden und verschiedene Musikgenres bedient werden. Die Konzerte sind eine Bereicherung des kulturellen Lebens im Ort. Die politische Gemeinde leistet daher gerne die finanzielle Unterstützung, so Link. Die Jugendmusikschule hat sich mit 103 Schülern positiv entwickelt.

Die stellvertretende Vorsitzende Ulrike Teichert-Bouillon meinte schmunzelnd sinngemäß zu einem Zitat: "Wenn Du Dein Leben genießen willst, übernehme kein Ehrenamt." Davon ließ sich die neue Schriftführerin Katja Schmidt jedoch nicht abschrecken. Sie bekam vom bisherigen Amtsinhaber Christoph Huss die Unterlagen überreicht. Teichert-Bouillon dankte Huss für seine fünfjährige Tätigkeit, die er arbeitsbedingt beendet, und lobte: "Er hat pünktlich, ordentlich und wunderschön seine Berichte geliefert. Dafür erhält er als Dank ein Teepräsent."

Teichert-Bouillon stellte das Programm für 2017 vor. Neben dem Preisträgerkonzert am vergangenen Samstag ist am 21. Oktober das Lehrerkonzert im Kirchensaal. Das Adventsvorspiel ist am 9. Dezember und auf dem Weihnachtsmarkt am 16. Dezember gibt es wieder musikalische Beiträge.

Sogar für 2018 hat der Förderverein seine Termine bereits fest gelegt und ist der Geistigen Nothilfe für den Vorrang bei den festzulegenden Veranstaltungen dankbar. Neben Jazzkonzerten gibt es die Preisträger- und Lehrerkonzerte sowie das Adventsvorspiel. Überlegt wird, zusammen mit anderen Musikschulen, ein Marimbafon anzuschaffen, denn die Schlagwerker nehmen im Unterricht zu, was auch bei den Wettbewerben zu beobachten ist.