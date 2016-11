Königsfeld Adventsangebote und Krippenausstellung

Königsfeld. Auch in diesem Jahr veranstaltet das Gemeindeteam der katholischen Pfarrgemeinde St. Peter und Paul wieder den beliebten Adventsbasar im Gemeindehaus an der Schramberger Straße. Der Basar hat am Samstag, 19. November, von 14 bis 17. Uhr, sowie am Sonntag, 20. November, von 10 bis 13.30 Uhr geöffnet.