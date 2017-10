Königsfeld Achtsamkeit als Schlüssel zur Vitalität

Örtliche Kompetenzen sieht Bürgermeister Fritz Link, Vorsitzender des veranstaltenden Gesundheitsnetzwerks Schwarzwald-Baar, zum Beispiel in Pneumologie, Kardiologie und psychosozialer Gesundheit. Königsfeld werde zu einem Gesundheitscamp mit Veranstaltungen an mehreren Standorten.

Einer ist der Kirchensaal mit einem Gottesdienst, was Link unter "spirituelle Gesundheit" einordnet. Nach der Eröffnung durch Landrat Sven Hinterseh spricht Michael Despeghel über "Bewusster leben – bewusster handeln". Das werde ein motivierender, humorvoller und dynamischer Einstieg ins Thema, so Joachim Limberger, Leiter der Arbeitsgruppe Messe des Gesundheitsnetzwerks.

Am Nachmittag ist eine Podiumsdiskussion zum Veranstaltungsmotto geplant. Teilnehmen werden unter anderem ein Betroffener, Gunther Haag, stellvertretender Chefarzt der Michael-Balint-Klinik und Bernd Haves, Chefarzt für Psychosomatik der "MediClin Albert Schweitzer und Baar Klinik". In letzterer wird es in Vorträgen um psychische und seelische Faktoren bei Übergewicht sowie um Herz und Seele gehen. Wie ein roter Faden durchs Programm ziehe sich das Thema Ressourcen, so Haves. Eine wesentliche sei Bewegung. Leichte bis mittelschwere Depressionen könnten damit so gut wie kaum mit einem Medikament behandelt werden. Ein weiteres Thema sei Achtsamkeit. Ein weiterer Veranstaltungsort ist die Michael-Balint-Klinik. Deren stellvertretender Chefarzt Gunther Haag berichtet von Vorträgen unter anderem zu Migration und Trauma und zu "Wie der Körper die Psyche wahrnimmt und die Psyche den Körper". Burnout sei ein Risikozustand und könne zu Depression oder Abhängigkeit führen.