Der Achtsam- und Barfuß-Lauftag findet am Samstag, 24. Juni, statt. Beginn ist um 14.30 Uhr. Treffpunkt ist vor der Lesegalerie des Königsfelder Kurparks. Anmeldung unter Telefon 07725/91 98 46, Handy 0173/6 67 97 24 oder per Mail an chripot@t-online.de. Foto: Potschske