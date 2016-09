Königsfeld 80-Jährige ausgewählt

Der Historische Verein lässt Bürgerinnen und Bürger Königsfelds berichten, warum sie vor vielen Jahren in diesen schönen Schwarzwaldort gezogen sind, wie sie aufgenommen wurden und was ihnen besonderes gefallen hat oder was ihnen eher fremd erschien.

Als Berichterstatter wurden für diesen Abend Frauen und Männer ausgewählt, die in diesem Jahr 80. Geburtstag feiern. Die Moderation der Erzählrunde liegt in den Händen von Pfarrer i.R. Hans-Beat Motel.