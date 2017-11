Königsfeld 2018 ist "Rekordhaushalt" eingestellt

Der Verwaltungshaushalt 2018 beträgt insgesamt 16,3 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt 5,1 Millionen Euro. Link sprach angesichts eines Gesamtvolumens von über 21 Millionen Euro von einem Rekordhaushalt. Grund sei die Bündelung unterschiedlicher Aufgaben. Ein Beispiel sei die Verschiebung der Maßnahmen am Zinzendorfplatz mit 1,2 Millionen Euro, die Erweiterung der Gemeindehalle Weiler mit 957 000 Euro, der Breitbandausbau mit 875 000 Euro oder das Feuerwehrkonzept mit 322 000 Euro. Im Straßen- und Wegebau sollen 263 000 Euro investiert werden.

Weitere Ausgaben bringen Kanalsanierungen für 174 000 Euro, unter anderem im Bereich Heiligenwald in Burgberg, am Zinzendorfplatz oder am Kontrollschacht Neuhauser Straße in Erdmannsweiler. In der Wasserversorgung sind Ausgaben von etwa 200 000 Euro vorgesehen.

Einmalig ist 2018 kein Zuschuss an die Kurbetriebe geplant. Grund sind Erlöse aus dem Verkauf des Tennisplatzgrundstücks. Geplant sind Ausgaben für 362 000 Euro, zum Beispiel für den Neubau der Tennisanlage am Bodelschwinghweg, des Downhill-Parcours und des Kneipp-Tretbeckens am Doniswald.

Nötig sei eine Neuverschuldung von 823 000 Euro. Der Schuldenstand betrage damit drei Millionen Euro. Königsfeld liege aber mit 508 Euro nach wie vor deutlich unter der allgemeinen Pro-Kopf-Verschuldung.

Der Rücklage sollen 435 000 Euro entnommen werden. Abzüglich der gesetzlichen Mindestrücklage verbleiben etwa 74 000 Euro als freie Rücklage. Somit könnten die Folgejahre daraus nicht finanziert werden. Große Investitionen wie Breitband seien künftig nur über Darlehen finanzierbar. Link teilte mit, dass sich die Kosten für den Breitbandausbau nach derzeitigem Stand von 7,7 auf elf Millionen Euro erhöhen werden. Die Frage sei, ob das Konzept wie geplant bis 2025 umsetzbar sei.