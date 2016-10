Königsfeld 20-Jähriger stirbt bei Unfall nahe Burgberg

Der 20-Jähriger war am frühen Sonntagmorgen in Richtung Burgberg unterwegs. Infolge nicht angepassten Geschwindigkeit kam der junge Autofahrer am Ende einer Linkskurve mit seinem Toyota nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen geriet dabei in einen Entwässerungsgraben und überschlug sich.

Der junge Autofahrer zog sich bei dem Unfall tödliche Verletzungen zu. Ersten Ermittlungen zufolge war der Verunglückte nicht angeschnallt. Im Zusammenhang mit der Klärung der Unfallursache wurden der Leichnam des Verstorbenen und der mit etwa 5000 Euro schwer beschädigte Toyota vorläufig beschlagnahmt.

Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung und den Abtransport des Toyotas. Neben den eingetroffenen Rettungskräften waren auch die Feuerwehren Königsfeld und Neuhausen mit drei Fahrzeugen und 21 Mann bei dem schweren Unfall im Einsatz.