Königsfeld 150 Zuhörer lauschen dem Vorspiel

Mehr als zwei Dutzend junge Musiker stellten sich zum Teil zum ersten Mal einem größeren Publikum vor. Dies sei auch einer der Gründe für dieses Vorspiel, erklärte der Leiter der Musikschule, Bernd Rimbrecht. Denn auch das Spiel vor großem Publikum will geübt sein, wusste er. Schüler ab sechs Jahren stellten ihr Können unter Beweis. Von der Flöte bis zum Klavier waren viele Instrumente vertreten, manche Schüler traten auch in größeren Gruppen an. Ein erstes Ausrufezeichen an dem Nachmittag setzte dabei die Saxophongruppe von Elliot Riley, die sich unter anderem den bekannteren Weihnachtsliedern aus dem englisch-amerikanischen Sprachraum widmete.

Auch die Kombination Violine (Klara Gruhn) und Cello (Mirijam Henger) ließ aufhorchen.

Die Flötengruppe mit den Jüngsten beim Vorspiel an diesem vierten Advent, sei derzeit seine stetige Begleitung in diverse Seniorenheime, erzählte Rimbrecht. Die jungen Musikerinnen und Musiker hatten sich Weihnachtslieder ausgewählt. Valerie Niethammer und Krystina Schmitt zeigten ihr Können auf der Altflöte, Phoebe Fiehn spielte auf der Gitarre einen Tango. Yara Wälde überzeigte mit einer Marimba Flamenca. "Wir brauchen bald ein C-Marimba, was aber sehr teuer ist", warb Rimbrecht dazu. Gesanglich trat Julina Wietzel in Erscheinung, sie wartete mit Weihnachtsliedern auf. Michael Kimmel musste seine Gitarrengruppe beim Titel "The Virgin Mary" unterstützen, da einer seiner Spieler erkrankt war. Danach hatte er im Trio mit Ferdinand Schmidt und Marian Burghardt einen weiteren Auftritt – (Once I was) Seven Years (old), einen ganz neuen Titel von Lukas Graham spielten alle gemeinsam.

Das Rigaudon G-Dur Allegretto von Georg Friedrich Händel und "Clowns" von Dmitri Kabalewski gab Mona Fleig auf dem Klavier zum Besten, gefolgt vom vierhändigen Stück "Joschua fit the battle of Jericho" sowie dem Weihnachtslied "Stille Nacht", das Natalie Niethammer mit Lehrerin Annette Schulz darboten. Elisabeth Königsberger stammt aus einer Familie, in der das Musizieren großgeschrieben wird. Der Vorsitzende Harald Königsberger selbst spielt Harfe, die Tochter sang und begleitete sie dabei auf dem Klavier.

Einmal mehr half Winfried Kloppert bei seiner Frau aus: Er setzte sich an das Cembalo, begleitet von Tanja Lehmann, Hanna Kuner und Jessica Kienzler (Flöte) sowie Lourdes Cararanza an der Viola da Gamba spielte er von Joseph de Boismortier aus der Sonata III e-moll das Andante presto, das Adagio und Allegro als kleinen Höhepunkt des Nachmittags. Reichlicher Applaus war den jungen Künstlern in jedem Falle sicher.