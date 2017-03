Köln/Stuttgart/Calw Zoff beim "Promi-Dinner": Nicole Mieth geschockt

Aber was war überhaupt passiert? Nach einer gefühlten Ewigkeit Dschungelcamp-Abstinenz ist es im Frühjahr traditionell Zeit für "Das perfekte Promi-Dinner – Dschungel spezial". In zwei Gruppen aufgeteilt treten einige der zwölf ehemaligen Dschungelcamper an, um das beste Essen in ihrer jeweiligen Gruppe auf den Tisch zu zaubern. Am Sonntag wird die erste Folge mit Gina-Lisa Lohfink, Florian Wess, "Honey", Markus Majowski und Nicole Mieth bei Vox ab 20.15 Uhr ausgestrahlt. Die Wiedersehensfreude scheint sich aber sehr in Grenzen zu halten, wie vom Sender vorab verraten wird.

Besonders bei den üblichen Streithähnen Florian und "Honey" geht es richtig zur Sache. Schon beim ersten Abendessen, als die Kandidaten zu Gast bei Mieth in Stuttgart waren, kam es wohl zu Verstimmungen zwischen "Honey" und – naja, eben allen. Von Beginn an lässt der 34-Jährige kein gutes Haar an der Schauspielerin und kritisiert: "Die Gewürze üben wir beide noch mal!"An Drehtag drei, als "Honey" den Gastgeber spielt, setzen sich die Streitigkeiten fort. Es sorgt nicht nur für Verwunderung, dass der Ex-Freund von "Germany’s Next Topmodel"-Siegerin Kim Hnizdo seine Gäste nicht wie üblich bei sich zu Hause, sondern in der Wohnung eines Freundes empfängt.

Auch der eigentliche Scherz, den sich "Honey" mit dem Veganer Florian erlaubt, erntet wenig Begeisterung. "Ich werde ihm gleich erst mal eine rohe Karotte vorsetzen. Dann wird er wahrscheinlich ausrasten. Und danach wird er ein Feuerwerk an veganem Essen serviert bekommen", kündigt er in der Sendung an.