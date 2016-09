Koblenz/Oberndorf Wichtiger Sieg für Heckler & Koch

Zehn Jahre nach Unternehmensgründung kommt von der Bundeswehr, deren Gründung die junge Republik in eine Zerreißprobe geführt hatte, der Auftrag an die Oberndorfer: Das bald legendär werdende Infanteriegewehr G3 wird zur Standardwaffe der neuen Streitkräfte. Auf dem Wochenmarkt in Oberndorf ist Heckler & Koch immer mal wieder ein Thema. Viele Schlagzeilen kann man am Standort des Waffenherstellers mit seinen rund 700 Mitarbeitern indes nicht nachvollziehen. Die Waffenfabrik ist hier ein angesehener Arbeitgeber. Der allerdings nicht immer wirtschaftlich sattelfest schien. Zuletzt haben die Spekulationen um die finanzielle Schlagkraft des Unternehmens an Lautstärke verloren.

Seit etwas mehr als einem halben Jahr agiert vom Lindenhof aus ein neuer Vorstandsvorsitzender: Norbert Scheuch (56), ehedem bei ATU und Putzmeister. Scheuch will das technologische Produktionsspektrum erweitern, Forschung und Entwicklung stärken, auch in Richtung Jagdwaffen. Und er würde das Rüstungsunternehmen gerne aus den Schlagzeilen holen: "Wir sind nicht die Prügelknaben der Nation", sagte er unserer Zeitung. Bei aller Zurückhaltung nach außen: Das Urteil aus Koblenz nimmt man in der Chefetage von Heckler & Koch durchaus mit Genugtuung auf. Was man in Oberndorf schon immer wusste, geht jetzt im Lichte des Richterspruchs besonders gut über die Lippen: "Wir bauen die besten Sturmgewehre der Welt." Schließlich verweist die HK-Pressemitteilung darauf, dass viele Armeen der westlichen Welt die Waffen auf Oberndorf verwenden.

Bei HK freut man sich "jetzt auf die neue Gewehrausschreibung der Bundeswehr"

Und dann ist da wieder der ganz offene Verweis auf die langjährig guten Geschäftsbeziehungen zur Bundeswehr: "Wir freuen uns schon jetzt auf die neue Sturmgewehrausschreibung der Bundeswehr, bei der wir unsere Leistungsfähigkeit erneut unter Beweis stellen werden." Es ist also nicht übertrieben, wenn man feststellt, dass nach dem Urteil von Freitag die Welt in Oberndorf wieder ein schönes Stück mehr in Ordnung ist. Es ist für Heckler & Koch ein wichtiger Sieg im Kampf um den Ruf als einer der weltweit führenden Hersteller von Handfeuerwaffen. Für Ursula von der Leyen (CDU) – auch das ist offenkundig – ist es eine unangenehme Schlappe.

Dabei wollte die Verteidigungsministerin doch im Rüstungssektor aufräumen. Und dann sind da ja auch noch die politischen Ambitionen der Ministerin. Unter den CDU-Spitzenpolitikern lässt sie sich – über medienwirksame Fotos mit bestens sitzender Frisur – gerne als eine von wenigen einschätzen, die das Zeug zur Merkel-Nachfolge hätten. Die Ministerin hatte das G36 aus dem Verkehr gezogen. Gewiss: Dem waren mehr als sechs Jahre lang widersprüchliche Befunde vorausgegangen: aus dem Ministerium, vom Bundesrechnungshof, von Medien, aus unklarer Quelle. Ist das Sturmgewehr nun tauglich oder nicht, zuverlässig oder nicht? Man konnte da schon den Überblick verlieren. Und jetzt das. Das Gericht weist alle Schadenersatzansprüche des Ministeriums zurück und stellt fest, dass das Gewehr, gemessen an den vertraglich vereinbarten Anforderungen, keine Mängel aufweist. Im Klartext: Das Unternehmen aus Oberndorf am Neckar hat geliefert, was bestellt worden ist. Genau so wie man es auf dem Lindenhof seit Jahren für die Notizblöcke der Journalisten formuliert hatte.

Hätte die Bundeswehr eine Waffe mit anderem Leistungsspektrum gewollt, muss sie sich vom Gericht sagen lassen, hätte sie das Gewehr nachrüsten lassen können, als dies nötig schien. Der richtige Zeitpunkt dafür wären Einsätze des Gewehrs unter Extrembedingungen in Gefechten in Afghanistan gewesen. Das sagte auch Richter Ralph Volck­mann schon im Juni in der ersten Verhandlung mit außergewöhnlich klaren Worten: Es könne nicht sein, dass sich die Bundeswehr mit "untauglichen Waffen" etwa in Afghanistan der Angriffe der Taliban erwehren müsse, wenn mit einer Nachrüstung die Treffgenauigkeit verbessert werden könnte. In Afghanistan ging es für die Soldaten um Leben und Tod. Die Gefechte dort begannen 2010 – vor der Zeit von der Leyens im Bendlerblock. Sie ist nicht dafür verantwortlich, dass jahrelang aus widersprüchlichen Untersuchungen zur Treffsicherheit des G36 keine Konsequenzen gezogen wurden. Sie ist es dann aber, die auf wackeliger Faktenbasis und mit öffentlichem Schmiss das Produkt aus Oberndorf in aller Öffentlichkeit desavouiert. Im April 2015 verkündet die CDU-Politikerin, "dass das G36, so wie es heute konstruiert ist, keine Zukunft in der Bundeswehr hat".

Wegen Testergebnissen geht Ministerin Ursula von der Leyen eventuell in Berufung

Dabei haben Soldaten immer wieder die Qualität des G36 gelobt. "Es ist nicht umsonst die Lebensversicherung aller deutschen Soldaten in Auslandseinsätzen", schreibt einer an den Hersteller. Das leichte, größtenteils aus Kunststoff bestehende Gewehr ist in der Bundeswehr und anderen Streitkräften sehr beliebt. Das ergab auch eine Befragung von 200 einsatzerfahrenen Soldaten, die von der Leyen selbst in Auftrag gegeben hat. Für das Verteidigungsministerium bleiben die Testergebnisse maßgeblich, meldet gestern die Deutsche Presseagentur (dpa). Deswegen wird das Urteil – das vom Ministerium eventuell noch angefochten wird – auch nichts an der Entscheidung ändern, die 167.000 G36-Exemplare auszumustern und neue Gewehre zu beschaffen. Noch in diesem Jahr soll der Auftrag ausgeschrieben werden.

Die Oberndorfer werden wieder ins Rennen gehen. An Ritas Wurststand bleiben den Männern mit dem HK-Zeichen die jahrelangen Reibereien um das G36 dennoch irgendwie suspekt am Freitag. Sie haben jetzt auch Besseres zu tun. Schließlich naht das Wochenende. Mit ihrem Arbeitgeber droben auf dem Lindenhof sind sie im Reinen: "Hauptsache, der Ruf ist jetzt wieder hergestellt."