Kinderbote Model Mario über das Leben aus dem Koffer

Die Kinderreporter Sarah (11) aus Oberndorf, Anna-Lena (13) aus Schramberg-Sulgen und Lotta (9) aus Villingendorf (Kreis Rottweil) wollten wissen, wie das Leben eines Models aussieht und haben Mario Adrion in Alpirsbach (Kreis Freudenstadt) besucht. Der 22-Jährige bereist als Model die ganze Welt - ob Hongkong, New York, Mailand, London oder Berlin. "Man muss immer gut drauf sein, gut aussehen und hundertprozentig präsent sein", sagt er beim Kinderreporter-Interview in seiner Heimatstadt. Natürlich gab es auch Autogramme für die Kinderreporter. Die ganze Geschichte gibt es im neuen Kinderboten, der wöchentlich erscheinenden Kinder-Abonnementzeitung des Schwarzwälder Boten.

