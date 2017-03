Kinderbote Mehr über Kochstars aus dem Schwarzwald

Geschichte, Idee, Treffen, Erfolge: Wer sich hinter den Europa Miniköchen verbirgt, wird im neuen Kinderboten erklärt. Und es wird gezeigt, wie man Schweinefilet im Heidekräutermantel mit handgeschabten Spätzle und Rahmsoße zubereitet. Auch Lisa und Max sprechen über Essen. Zudem gibt es Infos, was in der Formel 1 neu ist in dieser Saison.

