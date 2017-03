Kinderbote Drei Jahre Nachrichten für Kinder

In der neuen Kinderbote-Ausgabe, die heute erscheint, machen sich Reporter Max und die kleine Lisa so ihre Gedanken zum Geburtstag am Mittwoch. Für Maskottchen Paul Pinguin gibt es zudem eine leckere Geburtstagstorte mit lustiger Dekoration – für alle Leser mit Anleitung zum Selbermachen. Dank des immerwährenden Geburtstagskalenders im Heft wird kein wichtiger Ehrentag mehr vergessen. Und wer am Jubiläumsrätsel teilnimmt, hat die Chance, ein abwechslungsreiches Kindergeburtstagsüberraschungspaket zu gewinnen.

Spannende Unterhaltung bietet das Topthema zur Polizeireiterstaffel in Stuttgart mit Pferden, die sogar durchs Feuer gehen. Nicht weniger abenteuerlich geht es bei den Kinderreportern Marco aus Oberwolfach (Ortenaukreis), Noah und seiner Schwester Leah aus Waldkirch (Kreis Emmendingen) zu. Sie haben mit vollem Körpereinsatz den neuen Indoorspielplatz Fundorena am Feldberg getestet.

Natürlich gibt es auf den­ 24 aufwendig gestalteten Seiten auch wieder kindgerecht aufbereitete, aktuelle Nachrichten, Lesespaß mit dem Winterlinger Kinderbuchautor Manfred Mai, Tipps für Schule und Freizeit sowie jede Menge zu lachen dank der beliebten Witzeseite.

Für die Macher des Kinderboten gab es in den vergangenen drei Jahren viele Höhepunkte. Besonders hervorzuheben ist die Auszeichnung der Kinderzeitung mit dem Kindermedienpreis der Bundeszentrale für politische Bildung. In der Begründung heißt es: "Selten wird so viel Aufwand betrieben, um Kindern die Welt, in der sie leben, zu erklären und sie anzuspornen, überhaupt zu lesen." Und noch wichtiger: die Zufriedenheit der jungen Leser. Diese haben den Kinderboten bei der letzten Umfrage mit der Note 1,4 ausgezeichnet.

Weitere Informationen:

Unter www.schwarzwaelder-kinderbote.de informieren wir im Internet. Die Kinderbote-Redaktion ist per E-Mail unter redaktionkinderbote@schwarzwaelder-bote.de zu erreichen.