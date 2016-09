Kehl Zurück in die Schule

Kehl. Mit erhobener Hand sprachen die frischgebackenen Lehrer den Sokratischen Eid. Die jungen Pädagogen wiederholten die Worte Gabriele Weinrichs, leitende Schulamtsdirektorin des Staatlichen Schulamts Offenburg, und wurden somit offiziell zu voll ausgebildeten Lehrern. Die nächsten drei Jahre befinden sie sich in der Probezeit, bevor sie endgültig Beamte werden. Unter Umständen kann diese auch verkürzt werden.

Vor der Vereidigung hatte es bereits einige andere Programmpunkte gegeben, waren etwa Ratschläge und Wünsche an die Pädagogen weitergegeben worden. Zu Beginn der Veranstaltung in der Aula der Tulla-Realschule Kehl präsentierte ein Teil der schuleigenen Lehrerband einen ironischen Song darüber, wie toll Klassenfahrten doch seien. Darauf folgten einleitende Worte von Realschulrektorin Barabra Künzer. Sie erklärte den jungen Pädagogen, dass sie "dieses Schuljahr auf der anderen Seite des Klassenzimmers bestreiten werden".

Volker Schebesta, Staatssekretär im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, knüpfte an das Gesagte an und wünschte den Lehrern "besonderen Erfolg dabei, das an die Schüler zu transportieren, was Sie weitergeben möchten". Er betonte, wie schön der Beruf des Lehrers sein könne – trotz der gelegentlichen Anstrengung und des Stresses. Schebesta zitierte den deutschen Schriftsteller Herrmann Hesse: "Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne." Der Staatssekretär wünschte den Pädagogen, sich diesen Zauber so lang wie möglich zu bewahren, "am besten bis zur Pension". In ihre Rolle als Lehrer würden sie schon hineinwachsen. Auch wolle er es ihnen bildungspolitisch ermöglichen, selbst entscheiden zu können, wie unterrichtet wird. "Wir wollen offen für ihre Rückmeldungen sein", kündigte Schebesta in Bezug auf potenzielle Fragen und Anregungen an. Die Vorbereitungsklassen für Kinder mit Migrationshintergrund und geringen Sprachkenntnissen seien eine große Herausforderung.