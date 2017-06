Kehl Zärtlich-zarte Lieder, mediterrane Impressionen und melancholische Gitarre

In ihrer argentinischen Heimat musizierten die Zwillingsschwestern Caronni etliche Jahre in den großen Sinfonieorchestern von Rosario oder Buenos Aires. Beide sind klassisch ausgebildet, Gianna an der Klarinette, Laura am Cello. Doch ihre wahre Liebe gehörte stets der Folklore ihrer Heimat Argentinien. Heute leben beide in Frankreich und sie verbinden ihre musikalischen Wurzeln mit dem französischen Chanson wie den faunenhaften Klängen von Ravel und Debussy zu seelenvollen, zärtlich-zarten Liedern. Ihr sehnsuchtsvoller und doch luftig-weiter Gesang könnte die Zuhörer am Donnerstag, 16. November, tief berühren.

Das Quartett Adria aus Süditalien eröffnete vor vier Jahren die "Passerelles"-Reihe und ist nun am 1. März ein zweites Mal zu hören. Adria stammt aus Lecce, auf der Halbinsel Salento gelegen. Dort, wo die Adria am engsten ist, schlägt das Quartett eine musikalische Brücke über diesen Teil des Mittelmeers, verbindet die Folklore Süditaliens mit jener von Albanien, dem Rembetiko, auch "griechischer Blues" genannt, und auch ein Hauch Nordafrika wird hörbar. All das wird zur Grundlage mediterraner Impressionen, jazziger Improvisationen und stimmungsvoller Lieder.

Der Flamenco des Gitarrenduos Café del Mundo bebt vor Glut, Stolz und Schmerz. Vom Flamenco aus geht Café del Mundo weiter, springt über den Atlantik, nach Brasilien, zum Samba: Wiegende Rhythmen zu Läufen, bei denen die Finger schneller als das Auge sind und die dennoch jene eigene Melancholie verbreiten, die den Samba auszeichnet. Zu hören ist das Duo am Freitag, 13. April, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt.