Kehl Vergewaltigung im Bürocontainer

Offenburg/Kehl. Vor der zweiten großen Strafkammer des Landgerichts Offenburg hat am Donnerstag der auf fünf Verhandlungstage angesetzte Prozess mit den Vernehmungen des Beschuldigten und der Nebenklägerin begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem seit der Festnahme in Untersuchungshaft befindlichen Mann vor, die Frau im Juni im Anschluss an eine private Feier in der Wohnung einer gemeinsamen Bekannten zu einem Firmengelände gebracht und dort mit einem weiteren Mann zu sexuellen Handlungen genötigt und vergewaltigt zu haben.

Bislang Unbekannter gilt als Haupttäter

Als Haupttäter gilt dabei der zweite Mann, dessen Identität von der Polizei bislang nicht ermittelt werden konnte. Bei den Teilnehmern der privaten Feier – auf der so viel Alkohol konsumiert wurde, dass die Geschädigte noch bei der Anzeigeerstattung am nächsten Morgen fast zwei Promille Blutalkohol aufwies – war der Unbekannte nur als "Khacho" (gesprochen: "Hatcho") bekannt. Er soll armenischer Herkunft sein und lebte damals vermutlich in Straßburg. Unter dem Vorwand, weitere alkoholische Getränke zu besorgen, fuhr dieser Mann die Geschädigte und den Angeklagten in seinem Auto auf das umzäunte Gelände des Unternehmens in Kehl. In dessen Bürocontainer sollen die Taten stattgefunden haben sollen.