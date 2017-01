Kehl Vergewaltiger muss ins Gefängnis

Der Haupttäter konnte nicht ermittelt werden

Der zweite Mann, der bei der Vergewaltigung als Haupttäter zu betrachten sei, wurde bis zum Abschluss des Verfahrens nicht ermittelt. Der Mann armenischer Herkunft, den alle Beteiligten nur als "Hotcha" oder auch "Hatchik" gekannt haben wollen, konnte von Polizei und Staatsanwaltschaft nicht identifiziert werden. Der Beweisaufnahme zufolge handelt es sich um einen im Straßburger Stadtteil Cronenbourg lebenden Armenier, dessen Sohn dort bis vor drei Jahren die internationale Schule besucht hat – gemeinsam mit dem Sohn eines der Zeugen. Den Familiennamen des Mannes wollte aber keiner der gehörten Zeugen kennen.

Der nun Verurteilte selbst stammt ebenfalls aus Armenien und ist 2010 über Paris und Lyon nach Straßburg gekommen. Sein in Frankreich gestellter Asylantrag wurde abgelehnt. Anschließend reiste der Mann nach Deutschland ein und stellte in Karlsruhe einen erneuten Antrag auf Asyl. Obwohl er die meiste Zeit in Kehl verbracht haben soll, war er zuletzt in einer Sammelunterkunft in Mainz gemeldet. Seit nunmehr acht Monaten sitzt der an ADHS Erkrankte bereits in Untersuchungshaft. Nach Verbüßung seiner Haftstrafe wird er vermutlich in sein Heimatland abgeschoben.

Wie Rechtsanwalt Joachim Lederer aus Kehl, der Pflichtverteidiger des verur­teilten Mannes, auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, ist das Gericht zwar in den wesentlichen Punkten seinen Ausführungen im Schlussplädoyer gefolgt, machte sich dann aber doch die Auffassung der Staatsanwältin zu eigen. Diese hatte allerdings eine Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten beantragt. "Das Urteil wird akzeptiert", sagte Lederle. Revision werde nicht eingelegt.