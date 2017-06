Kehl Ulrich Lilie besucht Diakonie Kork zum 125-Jährigen

"Wir haben die Nächstenliebe und die Menschenfreundlichkeit Gottes im Gepäck", so Lilie weiter, "Ohne sie verödet ein Gemeinwesen." Um aber in der Vielfalt der Zivilgesellschaft wahrgenommen zu werden, bedürfe es einer Bündelung der Kräfte und einer modernen Kommunikation der christlichen Inhalte und der erbrachten Leistungen. In diesem Zusammenhang stellte er die Frage nach dem diakonischen Profil, auch und gerade vor dem Hintergrund einer Gesellschaft, in der Mitarbeitende ihre weltanschauliche Heimat nicht mehr selbstverständlich im Christentum haben.

Lilie begrüßte die Ende 2016 veröffentlichte "Richtlinie über die kirchlichen Anforderungen an die berufliche Mitarbeit in Kirche und Diakonie". Anstelle einer starren Konfessionalität ermögliche die Öffnung des kirchlichen Arbeitsrechts, dass beispielsweise bei einer Erzieherin im Kindergarten eine Professionalität zum Tragen kommt, die sich aus ihrem eigenen Migrationshintergrund ergibt. Erwartet werde jedoch eine Loyalität gegenüber den Werten in Kirche und Diakonie.

"Wo Diakonie draufsteht, muss Diakonie drin sein" so Lilie. In Zeiten der Veränderungen sah er daher eine zen­trale Aufgabe von Leitungskräften, Formen zu finden, damit die Arbeit in der Diakonie als evangelisch und diakonisch erkennbar bleibe.