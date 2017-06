Kehl Tram wird sehr gut angenommen

Kehl/Straßburg (red/vk). Diese ersten – noch auf Hochrechnungen beruhenden – Zahlen bestätigen laut Kehler Stadtverwaltung, was Beobachter seit der Inbetriebnahme Ende April feststellen: Die Tramzüge, die an der Haltestelle Kehl Bahnhof abfahren oder ankommen, sind in der Regel gut gefüllt – die grenzüberschreitende Tram wird bestens angenommen.

Sehr gut nachgefragt würden auch die wiederaufladbaren Plastik-Fahrkarten (siehe Info): 150 dieser sogenannten Badgeos, die bereits mit zehn Einzelfahrten aufgeladen waren, hatte die Tourist-Information zum Preis von jeweils 13,20 Euro verkauft. Das Badgeo selbst gab es zur Einführung kostenlos dazu. Sie waren bereits nach acht Tagen vergriffen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Noch zu haben seien etwa 50 Badgeos, die mit zehn Tramfahrkarten zum reduzierten Preis aufgeladen sind – mit ihnen können Kinder bis zu einem Alter von elf Jahren oder Senioren ab 65 Jahren die Tram nutzen.

Im ersten Monat nach Inbetriebnahme der Tram haben nach Angaben der Stadtverwaltung im Durchschnitt täglich 8200 Fahrgäste an der Haltestelle Kehl Bahnhof ihr Tramticket entwertet, um nach Straßburg zu fahren. Nicht mitgerechnet seien die Fahrgäste am Eröffnungswochenende, an dem die Tramlinie D kostenlos genutzt werden konnte. In den Vormittagsstunden sei die Tram weniger stark frequentiert als an Nachmittagen. Von Montag bis Freitag seien im Durchschnitt 6000 bis 8000 Fahrgäste registriert worden, an Samstagen jeweils mehr als 10 000. Das Gleiche galt laut Stadt am verkaufsoffenen Sonntag beim Messdi oder am Himmelfahrtstag.