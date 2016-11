Kehl Tränengas im Supermarkt versprüht

Kehl/Offenburg (red/vk). Gegen einen am 6. Oktober festgenommenen Mann ist nun wegen gefährlicher Körperverletzung Anklage erhoben worden. Dies teilt die Staatsanwaltschaft Offenburg mit. Dem 57-Jährigen wird vorgeworfen, am 8. September in einem Supermarkt in Kehl Tränengas versprüht zu haben (wir berichteten).