Kehl Sorglos im EU-Ausland telefonieren?

Künftig sollte diese Kostenfalle aber keine Rolle mehr spielen – ebenso wenig wie für EU-Reisende. Allerdings warnt das EVZ auch vor Ausnahmen, die es zu beachten gelte. Nur vorübergehende Aufenthalte: Die Abschaffung der Roaming-Gebühren gilt nur für vorübergehende Aufenthalte im Ausland, wie das EVZ betont. Wenn Kunden die Abschaffung der Roaming-Gebühren dauerhaft zu ihren Gunsten nutzten, etwa indem sie eine günstigere SIM-Karte im EU-Ausland kaufen und dauerhaft im Inland verwenden, könnten die Mobilfunkanbieter weiterhin zusätzliche Kosten in Rechnung stellen. "In diesem Fall könnte es passieren, dass beispielsweise der polnische Mobilfunkbetreiber, bei dem Sie die SIM-Karte gekauft haben, Aufschläge berechnet, wenn Sie mit der Karte nur in Deutschland telefonieren", erklärt André Schulze-Wethmar, Jurist beim Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland. Tarif nur für Deutschland: Hinzu komme, dass einige Anbieter auf die neue Roaming-Verordnung reagierten und ausschließlich "Inlandstarife" anböten. Die Nutzung der Mobilfunkkarte im Ausland sei dann nicht mehr möglich. Daher sollten Verbraucher vor einem neuen Vertragsabschluss oder einer Auslandsreise prüfen, ob sie mit ihrem Vertrag im EU-Ausland telefonieren und mobil surfen können, rät das EVZ. Telefonate und SMS aus Deutschland ins EU-Ausland: "Roam like at home" ("Telefonieren, simsen und surfen wie zu Hause"), so das Motto der neuen Regelung der EU-Kommission, gelte nicht im Heimatland. Wenn ein Kunde von Deutschland aus in ein ausländisches Netz telefoniere oder eine SMS ins EU-Ausland versende, könnten Mobilfunkanbieter weiterhin höhere Preise als beim Heimtarif berechnen. Kostenfalle bei Kreuzfahrten: Schiffe bleiben laut EVZ ebenfalls von der Roaming-Verordnung unberührt. Daher sollten insbesondere Kreuzfahrturlauber beim Telefonieren mit dem Handy vorsichtig sein – sei es in der Nordsee, Ostsee, im Mittelmeer oder an der Atlantikküste. Denn häufig würden die Netze an Bord der Schiffe von speziellen Schiffnetzbetreibern versorgt, die den Dienst mittels Satellit anbieten. Dabei könnten sich die Kosten pro Gesprächsminute auf bis zu fünf Euro belaufen, warnt das EVZ.

Der Begriff "Roaming" ("herumwandern") bezeichnet die Möglichkeit, in einem anderen Mobilfunk-Netzwerk als seinem Heimnetzwerk Anrufe zu empfangen und zu tätigen, Daten zu schicken und zu empfangen sowie Zugriff auf andere Mobilfunknetzdienste zu haben. Jahrelang verlangten die Mobilfunkbetreiber für die Durchleitung von Telefonaten und Daten durch fremde Netze zum Teil hohe Gebühren, die nach und nach gesenkt wurde. Nun werden die Roaming-Gebühren in der EU ganz abgeschafft.