Kehl (red/vk). Ein 29-jähriger Mofafahrer ist am Donnerstagabend gegen 23.50 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann auf der K 5365 in Richtung Leutesheim unterwegs, als plötzlich ein entgegenkommendes Auto auf seine Fahrbahn geriet und ihn blendete. Um einen Frontalzusammenstoßes zu verhindern, steuerte der Mofafahrer sein Gefährt in einen Graben neben der Fahrbahn, wo er auf dem Rücken liegen blieb. Die Rettungskräfte konnte der Schwerverletzte über den Notruf noch selbst verständigen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Auto geben können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 07851/­89 32 20 an die Beamten des Polizeireviers Kehl zu wenden.