Kehl Mobilität und Sport stehen im Fokus

Zum anderen führte Scherer als Positivbeispiel die Tram über den Rhein an. Im Kehler Verkehrsbüro seien viermal so viele Tickets über den Schalter gegangen als für den früheren Bus nach Straßburg.

Beim Schwerpunktthema Gesundheit wurde das Projekt "Sport auf Rezept" genannt. Der Erfolg dieser von der Stadt Straßburg 2012 in Frankreich zum ersten Mal praktizierten Maßnahme soll im Eurodistrikt Schule machen. Bei einer Gesundheitskonferenz in Straßburg will der Eurodistrikt am 12. Oktober einen zweisprachigen Workshop unter dem Titel "Der Eurodistrikt Straßburg-Ortenau als Pilotregion für einen grenzüberschreitenden Ansatz von Sport auf Rezept" veranstaltet. Fachvertreter aus den Bereichen Gesundheit und Sport sollen ein Konzept erarbeiten, dass eine grenzüberschreitende Anwendung erlaubt.

Auch wenn es für chronische Erkrankungen in Deutschland ähnliche Angebote gebe, stelle der Rhein beim Thema Gesundheitsversorgung noch eine Grenze für die Zusammenarbeit dar. "Physiotherapie ist in Deutschland sehr stark reglementiert", erklärten französische und deutsche Ärzte unter den Ratsmitgliedern. Auch Scherer räumte ein, dass man bei diesem Thema nicht einfach vorankomme.

In Sachen Umwelt will sich der Rat etwa für mehr wiederverwertbare Coffee-to-go-Becher einsetzen. Außerdem kündigte Scherer eine Radrundfahrt für Gourmets namens "Vélo gourmand" an (siehe Info). Und natürlich wird der Eurodistrikt Straßburg-Ortenau 2018 auch auf der Landesgartenschau in Lahr vertreten sein.

Beim Fahrradtag "Vélo Gourmand" soll die Entdeckung der Region rund um Oberkirch mit der Verköstigung regionaler Produkte und Unterhaltung durch Musik, Fahrradateliers für Kinder und mehr verbunden werden. Die Genuss-Radtour ist für Sonntag, 10. September, geplant. Dann soll es mit dem Velo von Straßburg über Appenweier nach Oberkirch gehen.