Kehl Lyrics am Badesee

Goldscheuer (red/rha). Im Liegestuhl sitzen, die Abendsonne im Gesicht, die Füße im Sand, ein kühles Getränk in der Hand – und dabei einigen der besten Wortakrobaten lauschen, die die deutsche Poetry-Slam-Szene zu bieten hat: Wem diese Vorstellung zusagt, der kann morgen, Freitag, ab 18 Uhr zum ersten Kehler Poetry Slam am Badesee beim Jugendtreff Badhiesel in Goldscheuer kommen. Neben sechs Poeten erwartet die Besucher beim "See Slam" ein musikalisches Programm und ein Live-Painting mit zwei Graffiti-Künstlern aus Offenburg. Der Eintritt ist frei.