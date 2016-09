Kehl "Krank sind inzwischen alle"

Kehl (red/vk). Auf 40 Prozent der Fläche des Kehler Stadtwalds wachsen Mischwälder mit einem Eschenanteil von mehr als 40 Prozent, wie die Stadtverwaltung mitteilt. "Krank sind inzwischen alle", sagt Förster Markus Gutmann. Dem europaweit voranschreitenden Eschentriebsterben würden höchstens einzelne Bäume widerstehen. In den Jahren 2006 und 2007 seien in Kehl erste Anzeichen des Pilzes, der über die Blattansatznarben eindringe, an Eschen festgestellt worden. Inzwischen konzentriere sich der Einschlag zu 80 Prozent auf die kranken Bäume – von anderen Baumarten werde nur gefällt, "was dringend nötig wird", so Gutmann. Schließlich bildeten diese Bäume das Gerüst für den Waldbestand der nächsten 20 bis 50 Jahre.

Wollte man alle kranken Eschen aus dem Stadtwald entfernen, müssten auf großen Flächen auch die gesunden Stiel- und Roteichen, Hainbuchen, Ahornbäume, Erlen sowie Linden gefällt werden, erklärt der Förster, um dann zu ergänzen: "Ich will mir nicht vorstellen, dass wir 40 Prozent des Kehler Waldes in den nächsten zehn Jahren als Kahlfläche haben." Darüber hinaus würde man durch einen Kahlschlag den Lebensraum für Fledermäuse, zahllose Käfer und andere Insekten zerstören. Deshalb habe sich die Stadt für eine andere Vorgehensweise entschieden.

Bedingt durch das Eschentriebsterben sei im vergangenen Jahr im Stadtwald 20 Prozent mehr Holz als in gewöhnlichen Jahren geschlagen worden. In Absprache mit den Ortschaften setze man da an, "wo wir noch etwas bewirken können", so Gutmann. Einzelne Eschen würden möglichst so entnommen, dass Lichtschächte entstünden, in denen Sämlinge im Halbschatten aufgehen könnten. Warum das notwendig ist, zeigt der Förster in einem Waldstück auf Korker Gemarkung, wo winzige Ahornbäumchen, Linden, Roteichen, Flatterulmen, Hainbuchen und auch junge Eschen treiben. Ein Stückchen weiter, wo die Sonne ungehindert auf den Waldboden brennt, wächst indes nur Gras, das den Baumsämlingen keine Chance lässt.