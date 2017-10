Kehl Kinder vor sozialem Abseits bewahren

"Ursache sind auch im 21. Jahrhundert noch Vorurteile und Unkenntnis über die Krankheit Epilepsie", so Thomas Bast, Chefarzt der Epilepsieklinik für Kinder und Jugendliche in Kork. Aus seiner praktischen Arbeit berichtete er von Kindern, die aus Unsicherheit über den Umgang mit der Erkrankung nicht in Kindergärten aufgenommen würden. Schüler würden immer noch ohne sachliche Begründung aus dem Sportunterricht ausgeschlossen oder dürften nicht an Ausflügen und Schullandheimaufenthalten teilnehmen. Bast vermittelte den rund 100 Teilnehmern, überwiegend Pädagogen aus Kindergärten und Schulen, Basisinformationen zur Krankheit Epilepsie.

So seien etwa 0,4 Prozent aller Schüler an Epilepsie erkrankt. Da mit moderner Therapie bei rund 70 Prozent Anfallsfreiheit erzielt werde, könnten diese eigentlich eine völlig normale Entwicklung durchlaufen. Doch die Ängste der Eltern und der Pädagogen führten häufig zu einer Überbehütung – und in der Folge zu Entwicklungsstörungen, Fehlentwicklungen und zugeschriebenen Sonderrollen.

Darauf machte auch der langjährige Psychologe Hans Mayer aufmerksam. In Langzeitbeobachtungen werde sichtbar, dass der nicht angemessene Umgang des Umfelds mit epilepsiekranken Kindern dazu führe, dass sie als Erwachsene überdurchschnittlich häufig unverheiratet lebten, beruflich geringer qualifiziert seien und dies mit geringerem Einkommen sowie geringerem sozialen Status einher gehe. Mayer appellierte an die Teilnehmer, offen mit der Krankheit umzugehen und aufkommende Fragen situationsbezogen, aber auch kindgemäß zu beantworten.