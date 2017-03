Kehl Hallenbad wird geschlossen

Der Tragwerksplaner hat nach Abstimmung mit dem Prüfstatiker auf Anfrage des Gebäudemanagements mitgeteilt, dass aus seiner Sicht der Badebetrieb in der nächsten Wintersaison nicht aufrechterhalten werden kann. Das Netz, das Deckenteile bis zu einem Gewicht von 25 Kilogramm auffangen könne, reiche dann zur Sicherung nicht mehr aus.

Aktionen wollen mit Unterschriften politischen Druck erzeugen

Durch das in der Hallenbadluft enthaltene Chlorgas, korrodieren seinen Angaben zufolge die Stahlarmierungen in den Trägern der Decke deutlich schneller, als das in anderen Hallen der Fall sei.

Keine Sicherheitsbedenken hat der Statiker bis zum Ende der Hallenbadsaison im April.

Die Verwaltung will im Mai eine Vorlage in den Gemeinderat einbringen, in der die aktuelle Situation der Bäder aufgezeigt wird. Außerdem soll der Rat eine Bäderkonzeption für Kehl diskutieren.

Einige Bürger aus Kehl starteten inzwischen verschiedene Aktionen und legten Flyer und Unterschriftenlisten aus, im Bad selbst, bei Sport-Hahn, im Schuhladen Hammel, in der Stadtapotheke sowie im Haus der Jugend und dem Seniorenbüro. Der Schwimmverein der Stadt startete außerdem eine Petition auf Online-Basis: www.schwimmverein-kehl.de. Rund 400 Personen haben sich bereits beteiligt.