Kehl "Grenzüberschreitendes Abenteuer"

Kehl (red/vk). "Ein Stück gelebtes Europa" nannten die Vertreter der französischen Wohnungsbaugesellschaft Habitation Moderne, der Eurométropole de Strasbourg und der Stadt Kehl das Gebäude bei der offiziellen Einweihung. Denn nicht nur für die Stadt Kehl, sondern auch für die Habitation Moderne war das Projekt "Villa Europa" eine Premiere: Es ist das erste Bauvorhaben, das die Wohnungsbaugesellschaft auf deutschem Boden realisiert hat (wir berichteten).

Im April war der Bau fertiggestellt worden, die Gesamtkosten belaufen sich auf zwölfeinhalb Millionen Euro, wie die Kehler Stadtverwaltung mitteilt. Finanziert wurde das Vorhaben demnach durch die Habitation Moderne, die Sparkasse und die französische Caisse d’Épargne.

Mit Stolz blicken Philippe Bies, Verwaltungsratsvorsitzender der Habitation Moderne, und der Kehler Oberbürgermeister Toni Vetrano auf das Ergebnis ihrer Kooperation: Das gemeinsame Projekt sei auch eine politische Geste. Es stehe für ein "konkretes, gelebtes Europa der Bürger", so Bies bei der Einweihungsfeier. Und Vetrano ergänzte: "Junge deutsche und französische Familien wohnen hier Tür an Tür und leben vor, was wir uns an diesem besonderen Ort wünschen: dass sich hier unsere Kulturen treffen und in einer Weise mischen, dass wir nicht nur die Sprache des Nachbarn verstehen und sprechen, sondern auch sein Denken nachvollziehen können." Die Villa Europa leiste "einen Beitrag zum Abbau der Grenzen in unseren Köpfen".